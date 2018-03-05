3 terörist daha teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Öte yandan Mardin'in Dargeçit ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar mühimmatı ile 25 fişek ele geçirildi. AA

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