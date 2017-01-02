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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

3 yaşında, annesini ebediyete uğurladı

02 Ocak 2017, Pazartesi 17:36
Reina'daki katliamda ölen özel güvenlik görevlisi Hatice Koç'un cenaze törenine 3 yaşındaki kızı damga vurdu.

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında ölen özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç Karcılar, Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Hatice Koç Karcılar'ın 3 yaşındaki kızı Akmer Hiranur da akrabalarının kucağında annesinin cenaze törenine katıldı.

"O ÖLMEYEYDİ BEN ÖLEYDİM"

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısında ölen özel güvenlik görevlisi Hatice Koç Karcılar'ın cenazesi dün akşam Erdek'e getirildi. Aslen Gümüşhane'nin Şiran İlçesi Yeşilbük Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 20 yıldan beri Erdek'te yaşayan Abdullah- Döndü Koç'un üç çocuğunun en büyüğü olan Hatice Koç Karcılar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi bu sabah önce ailesinin oturduğu evin önüne getirildi. Evlerinin önünde helallik alındığı sırada Hatice Koç'un annesi Döndü Koç, "Yavrum, o ölmeyeydi de ben öleydim. Gencecikti" diyerek gözyaşı döktü.

KIZI DA CENAZEYE KATILDI

Çarşı Camii'ndeki cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Erdek Kaymakamı Hasan Erkal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Erdek Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan ile birlikte yaklaşık 3 bin Erdekli katıldı. Cenaze töreninde teröre tepki yağdı. Cenaze namazının ardından Hatice Koç, Erdek şehir mezarlığında toprağa verildi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Hatice Koç Karcılar'ın kızı Akmer Hiranur da akrabalarının kucağında cenaze törenini izledi.

DHA

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