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16 NİSAN 2017 PAZAR - YIL: 48

3 yıldır oy kullanmıyorlardı

16 Nisan 2017, Pazar 14:32
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesi vatandaşları 3 yıl sonra sandığa gitti.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak, mahkeme kararıyla tekrar eski statüsüne kavuşan Kuşu'da o tarihten bu yana oy kullanmayanlar 6'ncı seçimde tekrar sandık başına gidip anayasa değişikliği referandumu için oy verdi.

"3 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUK"

Kuşu Beldesi'nin, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köye dönüştürülmesi nedeniyle 2014 yılındaki yerel seçimlerden bu yana 3 yıldır sandığa gitmeyenler, 3 Nisan 2017 tarihinde tekrar belediye olmaları üzerine, bugün yapılan halk oylaması için kurulan sandıklara akın etti. Tekrar belde statüsüne alınan Kuşu'da 1474 seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için, İlçe Seçim Kurulu tarafından Nurullah Bayram İlk ve Ortaokulu'nda kurulan toplam 4 sandıkta oylarını kullanmak için adeta birbiriyle yarıştı. Oy verme işleminin başladığı saat 08.00'de sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturan Kuşulular, 3 yıldan bu yana bu anı beklediklerini ve belediyeliklerinin geri gelmesiyle sandıklara koşarak geldiklerini söyledi. Oy verme işleminin vatandaşlık görevi olduğuna vurgu yapan Kuşu beldesi sakinlerinden 69 yaşındaki İsmail Akın, "Kuşu halkı olarak 3 yıldır bu anı bekliyorduk. Belediyeliğimiz geri geldi. Biz de sandığa geldik. Saat 08.00'de oyumu kullandım. Çok mutluyum" dedi.

"BU GÜNLERİ ÖZLEMİŞİZ"

Beldede oturan 52 yaşındaki Nevzat Bayram da "Oy kullanmak vatandaşlık hakkı. Ancak biz bu hakkımızı 3 yıldır belediyeliğimiz elimizden alındığı için kullanmıyorduk. Bugünkü halk oylamasında sandığa geldik. Oyumuzu hür irademizle kullandık. Bu günleri özlemişiz" diye konuştu. Seçmenlerden 57 yaşındaki Hatice Gültekin de, "Devlet belediyeliğimizi geri verdi. Biz de sözümüzü tuttuk. Sandığa koşa koşa geldik. Sevinçliyiz" dedi.

DHA

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