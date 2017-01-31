30 araç birbirine girdi

ŞANLIURFA’da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da, sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kaldı. Şanlıurfa-Diyarbakır ve Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kontrolden çıktı ve 2 ayrı noktada 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Polis ekipleri de yollarda sürücüleri hız yapmamaları ve zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun GAP Havaalanı mevkisinde aralarında kamyon ve tırların da bulunduğu 30 aracın karıştığı kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kar yağışı ve çok sayıda kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat önce ulaşıma kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.