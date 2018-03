30 yıldır kuşlar ile kedi ve köpekler için yuva yapıyor: "O canlar bize emanet"

Malatya'da yaşayan 70 yaşındaki emekli esnaf Kenan Durgun, yaklaşık 30 yıldır "o canlar bize emanet" dediği kuşlar için saray, kedi ve köpekler için de konak görünümlü yuvalar yapıyor.

Malatya'da yaklaşık 45 yıl manifaturacılık yapan Durgun, çocukluğundan bu yana boş zamanlarında yaptığı kuş yuvalarını kentin çeşitli bölgelerine bıraktı.

Emekli olduktan sonra da evinin bahçesine atölye kurarak kuş yuvası yapmayı sürdüren Durgun, burada hiçbir teknik yardım almadan kendi imkanlarıyla yaptığı ilk kuş yuvasını da evinin duvarına astı.

Kuşların yuvayı doldurduklarını görünce mutlu olan Durgun, daha sonra çeşitli şekillerde kuş yuvaları yapmaya başladı. Tasarımlarını kendisinin yaptığı kuş yuvalarının yanı sıra kedi ve köpekler için de kulübe üreten Durgun, bugüne kadar hayvanlar için yaklaşık 3 bin yuva yaptı.

Kuşlar için saray, cami, şato görünümünde 13 katlı ve 150-200 odalı, kedi ve köpekler için de konak görünümlü yuvalar üreten Durgun, hiçbir maddi beklentisi olmadan yaptığı yuvaları, kendi imkanlarıyla hem kentteki hem de Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki belediyelere gönderiyor.

"Her taraf betonlaştı"

Durgun, soğuk kış günlerinde özellikle beton binalar arasında kalan kuşlar başta olmak üzere kedi ve köpeklere sığınacakları yuvalar yaparak yararlı olmaya çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır kuşlara yuva yaptığını belirten Durgun, ilk zamanlarda yaptığı 6-8-12 odalı yuvaları geliştirerek son zamanlarda büyük, çok katlı ve odalı, saray, cami ve şato şeklinde yuvalar yapmaya başladığını ifade etti.

"Gücümün yettiği kadar uğraşıyorum"

Kuş yuvalarını Adana, İstanbul, Kayseri, Konya, Eskişehir, İzmir, Samsun gibi büyükşehirlerin belediye başkalarına hediye olarak gönderdiğini söyleyen Durgun, "Kolilerin içerisine mektup da yazıyorum. Bunlar 2-3 yere asılır da insanlara örnek olabilir miyim diye, gücümün yettiği kadar uğraşıyorum." dedi.

Durgun, el emeği göz nuru cami şeklindeki yuvaların yapımının yaklaşık bir hafta sürdüğünü vurgulayarak, "Yuvaların her santimetresinde el işçiliğim vardır. Ayrıca yuvaları en az 100 yıl dayanıklı olmasını planlayarak yapıyorum." diye konuştu.

"Artık yolun sonundayım"

Herhangi bir beklentisinin olmadığını belirten Durgun, şunları kaydetti:

"Bu dünya sadece bizim değil. Biz kendi çocuğumuzu kanadımız altına alıyoruz. Dışarıda kediler, köpekler, kuşlar üşüyor mu, barınacak yerleri var mı? Kuşların yaşadığı ağaçlar kesiliyor, onlara yaşam şansı vermiyoruz. Buna birisinin öncülük etmesi gerekiyor. Benim gibi başkaları da çıkıp yapsa daha güzel olur. Her şey parayla olmuyor. O canlar bize emanet. Benim gücüm nereye kadar? Artık yolun sonundayım. İstiyorum ki toprağın altına girdiğimde 'Allah razı olsun, bu bize güzel örnekler bıraktı, biz niye bunu devam ettirmeyelim' diyen birileri çıksın, bunu bekliyorum. Yoksa benim herhangi bir beklentim yok. Bundan sonra Allah ömür verdiği sürece bu işi devam ettireceğim. Önce sadece kuşlar için yuva yapıyordum şimdi kedi ve köpekler için de yapıyorum."

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

