300 yıllık değirmenin 80'lik 'Değirmenci Nine'si

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çevresinde "Değirmenci Nine" olarak tanınan 80 yaşındaki Melahat Çekir, 3 asırlık tarihi su değirmeninde 60 yıldır buğday, mısır ve arpa öğüterek bölge halkına hizmet veriyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'ndeki tarihi su değirmeninde gününün büyük bölümünü geçiren "Değirmenci Nine" olarak tanınan 80 yaşındaki Melahat Çekir, bölgeden gelen vatandaşların ürünlerini öğüterek organik un elde edilmesine katkı sağlıyor.

Tarihi su değirmeni sayesinde yöre sakinleri, buğday, arpa ve mısırlarını tabii yolla öğütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çevrede ayakta kalan tek su değirmeni olma özelliği de taşıyan 300 yıllık tarihi su değirmenini 60 yıldır çalıştıran Çekir, gelişen teknolojiye rağmen bölge halkına hizmet vermeyi sürdürüyor.

"Her türlü mamulü öğütüyorum"

Melahat Çekir, yaptığı açıklamada, 70 yıla yakındır işlettikleri değirmende çok güzel un öğüttüğünü söyledi.

Burada öğütülen unun ekmeği güzel olduğu için herkesin buraya geldiğini anlatan Çekir, "Burası 300 yıllık değirmen. Değirmen eski haliyle burada duruyordu. Biz geldik biraz onardık ve hala değirmenimiz çalışmaya devam ediyor. Müşterimi memnun etmek için elimden geleni yapıyorum ve her türlü mamulü öğütüyorum. Değirmenimizin taşı iyi olduğu için vatandaşlarımız burayı tercih edip geliyor." diye konuştu.

Çekir, mısır öğütürken burada beklediğini çünkü mısır veya buğday biterse değirmen taşının boşa döneceğini söyleyerek, "Taş una karışır, un da iyi olmaz. O nedenle un öğütürken taşın başında bekliyorum. Eğer başında beklemezsem un iyi olmaz ve müşterimiz de öğüttüğümüz undan memnun kalmaz." dedi.

Yusuf Dursun da 50 yıldan beri burada un öğüttürdüğünü belirterek, "Değirmenci Nine çok güzel un öğütüyor ve lezzetli oluyor. Ben de onun için un öğütmeye geliyorum. Burası 300 yıllık çok eski bir değirmen, bildim bileli bu değirmen burada un öğütüyor." ifadelerini kullandı.