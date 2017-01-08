33 ilde Pazartesi günü tatil: İşte okulların tatil edildiği şehirler...

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine, yarın bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin mesajında şöyle dedi:

"İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle kentte eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir"

İstanbul'da yarın kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

İSTANBUL DIŞINDA KAR TATİLİNİN OLDUĞU İLLER:

YOZGAT

Yozgat Valiliği, merkez ve 11 ilçesinde ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

BURSA

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Orta ilçesinin tamamında, Atkaracalar ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de kar ve buzlanma nedeniyle merkez ilçe ve bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, "09/01/2017 Pazartesi günü il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü bir gün idari izinlidir" dedi. Çanakkale merkez ile Çan, Lapseki, Ezine, Yenice, Biga, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün, Gelibolu ilçesinde 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün eğitime ara verildi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat ilçelerinde eğitime devam edilecek.

KIRIKKALE

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

SİVAS

Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime ara verildi. Gürün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ilçedeki köy okulları ve taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerin eğitimine 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

MANİSA

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın Gördes ilçesindeki okulların tatil edildiği belirtildi. Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak ara verildiğini kaydedilen açıklamada, bunun kapsamının, taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okulların açık olacağı bildirildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Pazartesi tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağıifade edildi.

BARTIN

Bartın’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkisini iyi artıran kar ve beraberindeki tipi hayatı olumsuz etkiledi. Afşin, Elbistan, Göksun, Nurhak, Çağlayancerit ile Afşin ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

SİNOP

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verildi. Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinde kamuda görevli hamileler ile engelliler yarın idari izinli sayılacak.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kırşehir’de taşımalı eğitime dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

NİĞDE

Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların 1 gün tatil olduğunu duyurdu.

EDİRNE

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi. Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçelerinde, 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Susurluk İlçesi’nde de taşımalı eğitim öğrencilerine tatil verildi.

ORDU

Ordu'da gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam kar yağışı sebebi ile 15 ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullarda, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçesinde yüksek mahallelerdeki okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışımı sebebi ile ara verilmiştir" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Aşım, "Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik” dedi. Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bilecik’in Söğüt ve Yenipazar ilçeleri ile bağlı köylerinde önlem amaçlı olarak eğitime 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

DÜZCE

Düzce Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

TOKAT

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.

YALOVA

Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullar 9 Ocak Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.

Yalova Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Müdür Turan yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü, bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmü�tür."

Müdür Turan, 10 Ocak Salı günü için ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.

SAMSUN

Samsun'un 5 ilçesinde de yoğun kar yağışı okullar yarın için 1 gün tatil edildi.

Samsun'da dün gece başlayan kar yağışı bu gün de etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü. �l Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda kar nedeniyle yarın Asarcık, Kavak, Havza, Vezirköprü ve Çarşamba ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince; bu gece saatleri itibariyle il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı beklenildiğinden, havanın soğuması, buzlanma ve don tehlikesi sonucu ulaşımda oluşacak olumsuzluklar nedeni ile Nevşehir genelinde, eğitim ve öğretime Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yarın için eğitime 1 gün ara verildi.

Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 09 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin tatil olduğunu açıkladı. İl genelindeki kamu kurumunda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli olduğu belirtildi.

SAKARYA

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak pazartesi günü il genelinde tüm okulların bir gün süreyle tatil edilmesi kararını verdi.

BOLU

BOLU'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın için bir gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamilelere de idari izin verildi.

AKSARAY

Aksaray'da, kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ÇORUM

Çorum'da kar yağışı dolayısıyla merkez, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.

AMASYA

Amasya'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Amasya Valisi Salih Işık yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Işık, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Engelli ve hamile memurların da yarın izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.