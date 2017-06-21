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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

39 köydeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

21 Haziran 2017, Çarşamba 19:05
​DİYARBAKIR'ın 3 ilçesine bağlı 39 köyde, 16 Haziran günü başlayan operasyon öncesi uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'den itibaren kaldırıldı.

Lice'de 27, Hazro'da 3 ve Kocaköy'e bağlı 3 köy ile bağlı mezralarında 5 gün önce başlayan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapıan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz Lice, Hazro, Kocaköy ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Damar Köyü, Zümrüt Köyü, Kıpçık Köyü, Çıralı Köyü, Sığınak Köyü, Kıyıköy Köyü, Dallıca Köyü, Budak Köyü, Türeli Köyü, Tepe Köyü, Yolçatı Köyü, Dibekköy Köyü, Çağdaş Köyü, Arıklı Köyü, Serince Köyü, Kayacık Köyü, Uçarı Köyü, Ziyaret Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü, Esenler Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü, Kabakaya Köyü, Kutlu Köyü ve Oyuklu Köyü ile Mezraları, Hazro İlçesine bağlı olan; Ormankaya Köyü, Çitlibahçe Köyü, Terdöken Köyü, Kırmataş Köyü, Kavaklıboğaz Köyü, Dadaş Köyü, Meşebağları Köyü, Koçbaba Köyü ve Sarıerik Köyü ile Mezraları, Kocaköy İlçesine bağlı olan; Boyunlu Köyü, Gözebaşı Köyü ve Tepecik Köyü ile Mezralarında 16 Haziran 2017 günü saat 08.30’dan itibaren geçerli olan sokağa yasağı, 21  Haziran 2017 Çarşamba  günü saat 18.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

DHA

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