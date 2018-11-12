39 yıl sonra cübbe giydiler

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün düzenlediği 1979 Mezunları ile Buluşuyoruz faaliyeti renkli görüntülere sahne oldu.

1979 yılında mezun olan fakat dönemin siyasî şartlarından dolayı cübbe giyip kep atamayan mezunlar, düzenlenen faaliyette mezun oluşlarının 39. yılında kep atma törenine katıldılar. Faaliyete konuşan Prof. Dr. Üstün Dökmen, “70’li yılların siyasî karmaşasından dolayı üniversitelerde mezuniyet törenleri olmamıştı. Bu durum, o yıllarda mezun olan öğrencilerin içinde hep bir özlem olarak kalmıştı. Bu özlemi giderebileceğimiz için çok heyecanlıyız.” dedi. H.Ü. Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Cangöz ise, ilk defa dönemlerinde derslerine girmediği, iş deneyimi kendisinden daha fazla olan mezunlara diplomalarını takdim edeceğini ve bu durumun kendisi için çok heyecan verici ve eşsiz bir deneyim olduğunu ifade etti. Faaliyet sonunda 39 yıl sonra ilk defa cübbe giyme ve kep atma özlemini gideren mezunlar duygulu anlar yaşadı.

Mustafa Enes Ada - Ankara