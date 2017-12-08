4 ilde ''ByLock'' operasyonu: Gözaltılar var

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen Hareketi ile bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Ankara, Erzincan ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında meslekten ihraç edilen bir emniyet müdürü ve uzman çavuşun da yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 5 zanlı aranıyor. AA

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