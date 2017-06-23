4 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 11 kilometrelik Kurtköy-Paşaköy bağlantı yolunu 4 Temmuz'da açacağız." dedi.

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