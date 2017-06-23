4 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 11 kilometrelik Kurtköy-Paşaköy bağlantı yolunu 4 Temmuz'da açacağız." dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Behiçbey Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bakanlık personeli ve aileleriyle bir araya geldi.
Bakan Arslan ''İstanbul'da çok önemli bir otoyolun tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 11 kilometrelik Kurtköy-Paşaköy bağlantı yolunu 4 Temmuz'da açacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden otoyol bağlantısını yaparak, oradaki trafiği çok daha rahatlayacak, trafiğin akışını hızlandıracağız. Paşaköy'den sonraki otoyol, açık olmadığı için Kurtköy'de mecburen devlet yolu kullanılıyordu, dolayısıyla hafriyat, nakliye ve iş kamyonları aynı bölgeyi kullandığı için olağanüstü sıkışık oluyordu. Bu, İstanbulluların hayatını zorlaştırıyordu. Biz 4 Temmuz'da orayı açarak, ülkemizin insanının hayatını kolaylaştıracak bir işlem yapmış olacağız." dedi.
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AA