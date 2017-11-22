40 ilde 'mahrem imam' operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 40 ilde operasyon başlatıldı. 'Mahrem imam' oldukları iddiasıyla 134 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya merkezli 40 ilde, haklarında yakalama kararı verilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele ‘mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 134 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturmayı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. 134 kişiye FETÖ'ye üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin ‘örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi (bağı kopan kişilerle yeniden irtibat sağlayan kişiler), ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları' ileri sürüldü.

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