Malatya'nın Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Kur'an Kursu öğrencileri, İstanbul ve Kayseri’de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis ve askerler için her gün hatim indiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 70 hafızın eğitim gördüğü Hulusi Efendi Kur'an Kursu öğrencileri, Beşiktaş Vodafone Arena yakınında maç çıkışı saatinde çevik kuvvet otobüsüne yönelik bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olan polisler ve Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan askerlere 99 hatim indirdi, dualar etti.

Kurs Müdürü Aydın Duman, iç ve dış odaklı hainlerin cennet vatanımız üzerinde oynadığı terör olaylarına karşı herkesin üzerine düşen görevleri olduğunu söyledi.

"44 polisimiz için 44 hatim okuduk"

Darende Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursu olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için her gün minik hafızlarla dua ettiklerini belirten Duman, "İstanbul’da şehit olan 44 polisimiz için 44 hatim okuduk. Yine Kayseri'de şehit olan askerlerimiz için 99 hatim okuduk. Hafızlık öğrencilerimizle beraber elimizden gelen bize düşen görevi dualarla yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Duman, eğitim salonunda topladığı hafızlarla hayatını kaybeden asker ve polislere dua etti. Ayrıca Halep'te yaşanan katliamların ve PKK terörünün son bulması için de dualar edildi.