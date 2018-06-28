45 adrese operasyon

İstanbul genelinde helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyon kapsamında aranan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerden bazıları yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 53 kişiye ait 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.