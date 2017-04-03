45 haneli köydeki 25 ev yandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde çıkan yangında 25 ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, köyde Güldane Taşçı'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürme çalışması başlattı. Çankırı merkez ile Ilgaz ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında, 45 haneli köydeki 25 ev kullanılamaz hale geldi. AA

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