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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

450 Bitcoin'i gasp ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı

16 Kasım 2017, Perşembe 13:00
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Bitcoin hesabı bulunan kişileri silahla tehdit eden ve hesaplarındaki 450 Bitcoin'i gasp ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım günü Bahçelievler'de bir vatandaşın polis görünümlü kişiler tarafından silahla tehdit edilerek alıkonulması ve hesabındaki Bitcoin'lerin başka hesaba aktarılması olayına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışmasıyla teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, Esenler'de bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 2 tabanca, 17 mermi, 11 cep telefonu, 9 SIM kart, 3 bilgisayar, 3 tablet, 6 Bitcoin mining cihazı ve 6 bin 465 lira ele geçirildi.

Zanlılara ait hesaplarda bulunan 12 milyon lira değerindeki 450,0226115 Bitcoin'e el konuldu.

Aynı yöntemle 3 vatandaşın daha hesabındaki Bitcoin'leri gasp ettikleri belirlenen şüphelilerden G.S'nin "bilişim sistemi kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçundan 19 kaydının olduğu ve 10 ayrı davadan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, U.K'nın "nitelikli yağma" suçundan 3 arama kaydının olduğu, H.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan H.Ö'nün ise tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinden firar ettiği ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlamam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bugünkü kurlar üzerinden 1 Bitcoin yaklaşık 7 bin 400 dolara denk geliyor. 

AA

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