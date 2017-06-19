5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Yağışlar, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Meydana gelebilecek yıldırım düşmesi, dolu, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.