5 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine 2 Şubat'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde 10.00-17.00 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Bartın, Çankırı ve Karabük'ün Merkez, Zonguldak'ın Çaycuma, Devrek ve Ereğli ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine Başkent EDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesinti Listesi ve Haritası" bölümünden ulaşabilecek. AA

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