5 saat sonra fark edildiler

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan hamile kadınla eşi, 5 saat sonra fark edildi.

Alınan bilgiye göre, Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, Ereğli-Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 5 aylık hamile eşi Tuğba Aşkın (20) ağır yaralandı. Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri ve polis çağrıldı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. AA

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