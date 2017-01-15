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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

50 bin TL değerinde 40 çift güvercin çalındı

15 Ocak 2017, Pazar 11:20
Adana'da emekli olan arkadaşlar 57 yaşındaki Zeynel Niğdelioğlu ile 53 yaşındaki Ramazan Özdemir'in boş araziye yaptıkları kulübede besledikleri güvercinlerden 40 çifti çalındı.

Hırsızlığa karşı özel olarak alarm ve aydınlatma sistemi kurmalarına karşın 50 bin TL değerindeki güvercinlerinin çalındığını belirten Niğdelioğlu ile Özdemir, şikayetçi oldu.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Zeynel Niğdelioğlu ile Ramazan Özdemir, uzun yıllar özel sektörde çalışıp emekli olduktan sonra, hobi olarak besledikleri güvercinlerle daha çok vakit geçirebilmek için boş bir araziye kulübe yaptı. Cins güvercinlerini koydukları kulübeye özel olarak hazırlattıkları 20 santimetre kalınlığında beton kapı taktı. Kapıya da 3 ayrı çelik kasa kilidi takan Niğdelioğlu ile Özdemir, alarm ve aydınlatma sistemi de yaptırdı. Zamanlarının büyük kısmını kulübede güvercinlerle geçiren iki arkadaş, akşam saatlerinde kuşları kafese koyup, kulübenin kapısını da kilitledikten sonra evlerine gitti.

BALYOZLA DELEMEYİNCE İŞ MAKİNESİ GETİRMİŞLER

Zeynel Niğdelioğlu ile Ramazan Özdemir, sabah geldiklerinde kulübenin duvarının delinerek içeriye girildiğini ve 150 güvercinden 50 bin lira değerindeki 40 çiftin çalındığını gördü. Yaptıkları araştırmada, kulübenin 20 santimetre kalınlığındaki beton kapısını balyozla vurarak zorlayan hırsızların, delmeyi başaramayınca da başka bir yerden çaldıkları iş makinesini getirip, duvarı kırdıklarını anlayan Niğdelioğlu ile Özdemir, polise haber verdi. Bir insanın geçebileceği genişlikteki delikten kulübeye giren hırsızların, kafeslerdeki 40 dişi ile 40 erkek güvercini alıp götürürken, çelik dolaplarda tutulan 70'ini almaya fırsat bulamadığı anlaşıldı.

'BİLEN BİRİLERİ ÇALDI'

Bütün zamanlarını güvercinlere verdiklerini belirten Özdemir, "Bizim için çok değerli olan kuşlarımızı bilen birileri çaldı. Kapıyı balyoz darbeleri ile kırmayı çalışmışlar, kalın betonun ortasında demir hasır döşeli olduğu için başaramamışlar. Duvarı delmek daha kolaylarına gelmiş, bunun için de iş makinesi çalıp getirmişler. Duvarı kırıp içeriye girdikten sonra kuşlarımızı götürmüşler. Yaklaşık 50 bin lira zararımız var. Polisten kuşlarımızı çalanları ortaya çıkarmasını istiyoruz" dedi.

DHA

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