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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

500 hayvanla 5 gün mahsur kaldı

11 Ocak 2017, Çarşamba 11:02
Balıkesir'de 500 küçükbaş hayvanla kar nedeniyle ağılda mahsur kalan çoban 5 gün sonra kurtarıldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Cuma gününden beri ağılda 500 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan İsmail Gökçe, bugün itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gökçe'nin karnını doyurmak için hayvanlardan birini kesip yediği belirtildi.

Bandırma İlçesi Doğruca Mahallesi'nde yaşayan İsmail Gökçe, Cuma günü 500 küçükbaş küçükbaş hayvanına yem vermek için mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki ağıla gitti. Ancak Gökçe, kar yağışı nedeniyle ağılda mahsur kaldı. Gökçe içerdeyken ağılın çatısının bir bölümü çöktü. Mahalle halkı, yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar dolayısıyla İsmail Gökçe'ye ulaşamadı.

Yakınlarının pazar günü yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Fen İşleri Dairesi ve itfaiye ekipleri, dozerlerin yardımı ile bugün İsmail Gökçe'ye ulaştı.

Mahalleye getirilerek kontrtolden geçirilen, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İsmail Gökçe'nin, hayvanlarından birini kesip pişirerek karnını doyurduğu ifade edildi.

DHA

Etiketler: balıkesir
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