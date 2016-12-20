500 minibüsçü teröre karşı tepki konvoyu düzenledi

Malatya'da minibüs ve servis şoförleri, Türk bayrakları asılı araçlarıyla konvoy oluşturarak Kayseri'deki terör saldırısına tepki gösterdi.

Minibüs ve servis şoförleri, Büyükşehir Belediye binası yanında, teröre tepki amacıyla bir araya geldi.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, burada yaptığı açıklamada, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Terör olaylarının tırmandığı bu günlerde, devlet ve milletin yanında olduklarını vurgulayan İnce, terörü lanetlediklerini bildirdi.

İnce, "Vatanımızda bir karış toprak kalmadı ki şehit kanlarıyla sulanmış olmasın. Bir tane zeytin ağacı kalmadı ki dalları budanmasın. Kol kırılsın, yen içinde kalsın ama vatanımıza uzanan ellerin yanlarına kar kalmasın." diye konuştu.

Türkiye'nin diz çökmesini ellerini ovuşturarak bekleyenleri asla sevindirmeyeceklerine işaret eden İnce, "Bundan sonra ne FETÖ ne de diğer terör örgütünü destekleyenlere asla merhamet göstermeyeceğiz. Sokağa çıkma imkanı bulamayıp, evinde dua eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İnce, şoför esnafı olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanında olacaklarını dile getirdi.

Daha sonra, yaklaşık 500 minibüs ve servisçi, Türk bayrakları asılı araçlarıyla İnönü Caddesi'ne doğru oluşturdukları konvoyla, korna çalmadan "sessiz protesto"da bulundu.