56 yıllık otobüs şirketinden konkordato talebi

Pamukkale Turizm de konkordato talebinde bulundu. Ünlü markanın internet sitesinden yapılan açıklamada ise, seferlerde herhangi bir değişikliğin olmayacağı, yaşanan sıkıntının ise geçici olduğu belirtildi. Firmada şu an 3500 kişi çalışıyor.

İzmir Ticaret Mahkemesine önceki gün başvuran Pamukkale Turizm için üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Pamukkale Turizm'in internet sitesinden yapılan duyuruda firmanın nakit sıkıntısı çektiği belirtildi. Firmanın yönetim kurulu başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir." Sputnik Türkiye

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