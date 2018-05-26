6 ayda 103 ameliyat

İşçi Emin Fasih (36) ve ev hanımı Nahide Tümkaya (35) çiftinin tek çocukları Sedat’ın doğumdan itibaren ömrü hastanelerde geçti.

Henüz yaşını doldurmamışken iki gözündeki küçük lekeleri fark eden ailesi, minik Sedat’ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürerek muayene ettirdi.

Doktorlar gözdeki lekelerin katarakta bağlı olduğunu ve Sedat’ın göz tansiyonunun aşırı derecede yüksek olduğunu söyledi. Doğumundan itibaren iki gözünden 103 ameliyat geçiren ve sol gözünü kaybeden Sedat Tümkaya yardım bekliyor.

Asgarî ücretle çalışıp ancak geçinebildiklerini belirten Tümkaya, “Oğlumun gören tek gözünü kurtarmak için tüp takılması gerekiyor. Tüp takılınca görme oranı biraz daha artacak ve tansiyonu normale inecek. Bu ameliyat için 20 bin TL isteniyor, ancak benim bunu karşılayacak durumum artık kalmadı” dedi.Yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen Sedat ise tek arkadaşı muhabbet kuşu ‘Maviş’ ile moral buluyor. Okula gitmek istediğini belirten Sedat, “İki gözümün de görmesini istiyorum” dedi.