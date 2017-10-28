6 ilde ByLock operasyonu: 19 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde Gülen Hareketine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş'taki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi. AA

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