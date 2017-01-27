6 ile yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğu bölgelerde devam eden yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinden sonra yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, yarın akşam sona ermesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, buzlanma, don olayı, çığ riski gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Kış geldi, hoş geldi: Beyaz Rahmetin Sahibi, Müzeyyin ismiyle tecelli etti... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/kis-geldi-hos-geldi-beyaz-rahmetin-sahibi-muzeyyin-ismiyle-tecelli-etti_420474 AA

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