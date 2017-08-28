6 kez ameliyat edildi: Oğlunun gözü için çöp topluyor...

Suriye’nin Halep kentinden, ailesiyle Türkiye’ye sığınan Muhammed İhsan (37), küçük oğlu Mahmut’u tedavi ettirebilmek için geldikleri Hatay’da kiraladıkları bir evde yaşadıklarını anlattı.

Yaşadıkları evin savaş uçaklarının hedefi olduğunu ifade eden İhsan, “Saldırıda 11 yaşındaki oğlum Halit vefat etti. Ben, eşim ve diğer bir çocuğum da yaralandı. 8 yaşındaki oğlum Mahmut, vücudunun çeşitli yerlerinden ve sağ gözünden yaralandı. Suriye’deki sahra hastanelerinde bir süre tedavisini yaptık fakat imkânlar kısıtlı olduğu için oğlumun tedavisi için Türkiye’ye geldik” dedi.

6 kez ameliyat edildi

Muhammed İhsan, oğlu Mahmut’un Hatay ve Adana’daki hastanelerde, vücudunda bulunan şarapnel parçalarının çıkarılması ve “protez göz” takılması için 6 ameliyat geçirdiğini kaydetti. Oğlunun görme yetisini kaybettiğini ve bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını anlatan İhsan, şöyle devam etti: “Yaptığımız araştırmalarda özel bir hastanede oğluma protez bir göz takılabileceğini öğrendik. Ancak bunun için yaklaşık 3 bin 500 lira gerekiyor. Evimiz kirada, çok zor şartlarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Hem ailemi geçindirebilmek hem de oğlumun ameliyat parasını biriktirebilmek için oğlum Mahmut’la her gün sokaklarda çöplerden plastik ve karton gibi atıkları topluyoruz.” Sattıkları atıklarla günde 30-40 lira kazanabildiklerini anlatan İhsan, uzanacak yardım elini beklediğini sözlerine ekledi.