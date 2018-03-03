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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

6 milyon lira değerinde toz esrar ele geçirildi

03 Mart 2018, Cumartesi 11:24
Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 28 Şubat tarihinde başlanan operasyon, bugün sabah saat 06.00'da sona erdi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, örgütün kullandığı 13 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bol miktarda yaşam ve gıda maddesi bulundu. Yol kontrolleri ve narko-teröririzmle mücadele faaliyetleri kapsamında Lice ilçesine bağlı Tepe köyü hacı Arif mezrasında piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 lira olan 435.30 kilogram toz esrar ele geçirildi

Bugün sabah saatlerinde sona eren operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da başlanan Bayrak-78 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Müşterek Operasyonun, bugün saat 06.00 itibariyle sona erdiği belirtildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarla ilgili detaylı bilgilere yerverilen valilik açıklamasında, "Söz konusu operasyonel faaliyette; bölücü terör örgütü mesuplarınca kullanılan 13 adet sığınak kullanılamaz hale getirilmiş,

Lice ilçesi Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası mülki sınırları içerisindeki stabilize yolun menfez ile birleşim yerine yerleştirilmiş vaziyette 4 adet büyük tüp ve 200 kg amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip,

Patlayıcı Maddi İmha (PAMİ) timince emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edilmiştir. Anılan sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa  gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen; 200 kg Amonyum Nitrat, 10 kg  amonyum nitrat ve şeker karışımı kimyasal madde, 3 adet küçük tüp, 80 metre elektrik kablosu, 1 adet 8'li pil bloğu, 1 adet serum ve ekipmanı, 1 adet araç aküsü, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet palaska, 6 adet kütüklük, 1 adet av tüfeği kılıfı, 1 adet kol saati, 1 adet  toner, 1 kutu silah bakım yağı, 2 adet harbi ile çok miktarda gıde ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir" denildi.

435 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yol kontrolleri ve narko-teröririzmle mücadele faaliyetleri kapsamında Lice ilçesine bağlı Tepe köyü hacı Arif mezrasında piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 lira olan 435.30 kilogram toz esrar ele geçirildiğine yer verilen Valilik açıklamasında, "Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 17 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 866 şahıs ve 314 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi  içerisindeki 18 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 15 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, Lice ilçesi Tepe köyü Hacı Arif mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen adli arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 TL olan 435.30 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, anılan uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 108 bin 835 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri yeraldı. 

DHA

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