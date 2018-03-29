6 saat sonra kurtarıldılar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Büyükçakır Mahallesi'nde dere yatağında işlettikleri pansiyonda mahsur kalan çift, 6 saat sonra ekiplerce kurtarıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Büyükçakır Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan sel nedeniyle dere yatağında işlettikleri pansiyonda mahsur kalan çift kurtarıldı. Kapuzbaşı Şelaleleri'nin de bulunduğu dağlık arazideki Büyükçakır Mahallesi'nde pansiyon işleten Dursun (55) ile eşi Iraz Baştürk (53), dün gece başlayan ve etkisini artıran sağanağın ardından Şelale Deresi'nde oluşan sel nedeniyle dere kenarındaki iki katlı pansiyonlarında mahsur kaldı. Üst kata çıkan çiftin telefonla yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine ulaşan jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, merdiven uzatıp karı kocayı kurtardı. Dursun Baştürk, gece başlayan yağmurun ardından iki katlı pansiyonlarının birinci katını sel sularının bastığını söyledi. İtfaiye ve AFAD'ı aradıklarını anlatan Baştürk, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldıklarını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Öte yandan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, selden etkilenen Büyükçakır Mahallesi'nde incelemede bulundu. Öztürk, gece başlayan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle işlettikleri pansiyonda mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını anlattı. "Olağanüstü bir durum söz konusu değil" Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Öztürk, şunları söyledi: "Kapuzbaşı Şelaleleri, ilçemizin turistik merkezleri arasında yer alıyor. Şelalelerin önünden geçen dere üzerinde, yöre halkı tarafından işletilen ahşap pansiyonlar bulunuyor. Daha önce böyle bir selle karşılaşılmamıştı. Bugünkü olayda, bu pansiyonların yeniden düzenlenmesi gerektiğini gördük. Kapuzbaşı Master Planı çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Şu an için olağanüstü bir durum söz konusu değil." dedi. İlçenin turistik merkezleri arasında yer alan şelalenin önünden geçen dere üzerinde, yöre halkı tarafından kurulan ahşap pansiyonlar bulunuyor. Bölgeyi ziyarete gelen turistler, konakladıkları pansiyonlarda suyun akışını izleyebiliyor. AA

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.