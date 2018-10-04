60 yıl sonra buluştular

İlk açılan imam hatip liselerinden mezun olan isimler, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği organizasyonuyla Bursa’da biraya geldi.
7 okulun ilk mezunlarının katıldığı, “60. Yıl Vefa Gecesi” programında bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, “Açtığınız o yolda aşkla, heyecanla ve umutla yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu umudumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz” dedi. Geceye 1951 yılında Türkiye’de yeniden açılan 7 imam hatibin 1958 yılında mezun olmuş ilk öğrencileri katıldı. İstanbul, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş ve Isparta’dan mezun olan ilk isimlerin yanı sıra, geceye protokol de iştirak etti.
İstanbul - Yeni Asya