61 öğrenci hastanelik oldu

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde bulunan Necdet Calp İlkokulu'nda 61 öğrenci karın ağrısı, ishal ve kusma şikayeti ile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Öğrencilerin rahatsızlığının nedeni araştırılıyor.

Karamürsel Necdet Calp İlkokulu'nda 61 öğrenci karın ağrısı, ishal ve kusma şikayeti ile Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Karamürsel Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 61 öğrencinin içtikleri su veya yedikleri bir şeyden hastanelik olduğu ve tahlil sonuçlarının Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi. DHA

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