61 yaşında ilk kez kayak yaptı

Bingöl'de bulunan Haserek Kayak Merkezi'nde hayatında ilk kez kayakla kayan 61 yaşındaki Sıdık Cantimur, gösterdiği performansla ilgi topladı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Haserek Kayak Merkezi, hafta sonları kayak severlerin akınına uğruyor. Kayak merkezinin ziyaretçilerinden biri de ilk kez kayak keyfini yaşayan Sıdık Cantimur oldu. Çocukluğunda tahta kızaklarla kaydığını, ilk defa kayak takımlarıyla kayak yaptığını ifade eden Cantimur, kayak yapmanın aynı zamanda riskli olduğunu söyledi. Tahta kızaklar ile kayak takımları arasında çok fark olduğunu belirten Cantimur, "Bunu yapmak için denemiyli olmak gerekiyor aksi taktirde sakatlanırsın. Bu yaşta elimi neye atsam yaparım" diye konuştu. Cantimur’un ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performans, Haserek Kayak Merkezi'nde kayak yapanların ilgisini topladı. DHA

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