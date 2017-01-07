64 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 64 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Yuva köyüne bağlı Ömerli mezrasında kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, tarlada üzeri brandayla kaplanmış samanların arasına gizlenmiş 64 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kaçakçılığın önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceği ifade edildi. AA

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