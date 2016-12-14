7 yaşındaki Alper, bulduğu 7 bin 500 doları sahibine verdi

Antalya'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Alper Güllü, bir alışveriş merkezinde yerde bulduğu 7 bin 500 doları, ailesi aracılığıyla Iraklı sahibine teslim etti. Alper, sahibinden parayı TL'ye çevirme sözü aldı.

Merkez Konyaaltı İlçesinde bulunan Metro Alışveriş Merkezi'ne annesiyle birlikte gelen Alper Güllü, yerde bir deste dolar buldu. Alper Güllü, annesi Rukiye Güllü ile birlikte durumu AVM'nin güvenlik amirliğine bildirdi. AVM yönetimine başvuran ve 7 bin 500 dolarını düşürdüğünü söyleyen Iraklı Hasan Sadi Khalaf Al-Kınanı'ya, tutanak karşılığında parası teslim edildi. Alper Güllü'nün isteği üzerine Hasan Sadi Khalaf Al-Kınanı, parasını TL'ye çevirme sözü verdi. Al-Kınanı, geçen ayın sonunda Antalya Göç İdaresi'ne başvurarak iki yıllık oturma izni aldığını belirterek, "Türkiye'ye gelmekle ve Türk insanını tanımakla ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum" dedi. Bedriye Bileydi İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Alper Güllü ise bulduğu parayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. DHA

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