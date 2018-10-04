7 yaşındaki çocuğa kayyum atandı

İzmir’de boşanan çiftin “velayet” dâvâsında 7 yaşındaki çocuğa mahkeme kararıyla kayyum atandı.

İzmir 13. Aile Mahkemesindeki duruşmaya baba S.Y, anne F.C. ve taraf avukatları katıldı. Hâkim, dosyaya giren evrakı okumasının ardından tanıkları dinledi. Tanık olarak ifade veren çocuğun dedesi H.Y, torununa, dayısının siyasî muhtevalı hareket ve söylemler öğrettiğini iddia ederek, annesinin torununa zarar vermesinden korktuğundan çocuğun velâyetinin babaya verilmesinin daha doğru olacağını savundu. Çocuğa bir süre bakıcılık yapan H.B. de anne F.C’nin çocuğuna iyi baktığını, annesinin yanında daha mutlu olduğunu gözlemlediğini belirterek, S.Y’nin ayda bir kez çocuğunu alıp götürmesi gerekirken babanın ilgisizliğinden çocuğun üzüldüğünü ileri sürdü. Taraf avukatları, aleyhteki şahit beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. Hâkim, baba S.Y. ve anne F.C’nin 7 yaşındaki çocuğuna “taraflar arasında çıkar çatışması olasılığı”nı dikkate alarak kayyum atanmasına karar verdi. AA

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