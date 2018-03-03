72 ildeki 'vurgun' operasyonunda 56 tutuklama

Kocaeli'de akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi, 56 kişi tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden son 2 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Körfez Adliyesi'ne getirilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toplam 56 kişi tutuklandı

Böylece, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 26 Şubat'tan itibaren gruplar halinde adliyeye sevk edilen 130 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 63'ü adli kontrol şartıyla 10'u savcılık tarafından, biri ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

17 Şubat'ta Kocaeli Körfez Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 130 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler 26 Şubat'tan itibaren gruplar halinde adliyeye getirilmişti.