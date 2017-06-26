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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

750 metre omuzlarda taşındı...

26 Haziran 2017, Pazartesi 15:18
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi, Samsun'da ebediyete uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi morgundan alınan şehit Yahşi'nin naaşı, İlkadım ilçesindeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin cenazesi, vatandaşlarca yaklaşık 750 metre omuzlarda taşındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Orhan, annesi Nazmiye, eşi Yasemin ve kardeşi Metehan Yahşi ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Vali Vekili Hasan Öztürk, AKP Samsun milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı ve Ahmet Demircan, CHP Samsun milletvekilleri Hayati Tekin ve Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Kılıç, şehidin babası Orhan ve kardeşi Metehan Yahşi'ye başsağlığı dileyerek, aileyi teselli etmeye çalıştı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi, daha sonra Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

AA

Etiketler: hakkari, şehit, şehit haberi
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