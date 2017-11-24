79 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, Gülen Hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kapatılan okullarda çalışan 79 öğretmen hakkında gözaltına kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan Gülen Hareketi okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında, bu sabah itibariyle gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. DHA

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