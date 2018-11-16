"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

8 ilde kar yağışı bekleniyor

16 Kasım 2018, Cuma 11:54
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı,Muş ve Bitlis'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle 89 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ili ve çevresi aralıklı yağmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevresi ise aralıklı kar yağışlı geçecek. Kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 2, Ağrı ve Kars'ta 0, diğer illerde sıfırın altında Erzincan, Ardahan ve Erzurum'da 1 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 11, Erzincan'da 6, Ardahan ve Ağrı'da 5, Erzurum ve Kars'ta 4 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, öğle saatlerine kadar kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Kars'ta 20, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi dolayısıyla yüksek kesimlerde yer alan 33 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle Erzincan merkezde 2, Çayırlı'da 2, Otlukbeli'nde 2, Refahiye'de 20, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere 33 köy yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdareye bağlı ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de dün etkisin artıran kar yağışının ardandan, Pülümür'de 33, Nazımiye 6 ve Hozat ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ağrı

Ağrı'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri etkili olabilecek yağışa karşı hazır bekliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı Ağrı-Van kara yolu Tendürek Geçidi'nin ulaşıma açık olduğu, ekiplerin olası bir kapanmaya karşı da müdahale için hazırda bekletildiği öğrenildi.

Muş ve Bitlis

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. 

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Van'da 7, Muş'ta 4, Hakkari'de 3 ve Bitlis'te 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van'da 11, Hakkari'de 7, Muş'ta 6 ve Bitlis'te 3 derece olacak.

Van Gölü'nün çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, görüşün iyi, yağış anında ise orta derecede olacağı tahmin ediliyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, kar yağışı
Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gözler Amerikan sınırına ulaşan göçmen konvoyunda

    Yaş fiyatı 20 lira, market ve pazarlarda 175 lira

    Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak

    Türkiye'de 'kış' nasıl geçecek?

    8 ilde kar yağışı bekleniyor

    California'da ağır bilanço: Ölü sayısı 66'ya yükseldi, 631 kişiden hala haber alınamıyor

    TÜİK sanayi üretim rakamlarını açıkladı

    Anadolu Kültür'e operasyon: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Kuzey Kore yeni "ultra modern" silah denedi

    Müzakereleri askıya almak AB hedefini yok eder

    Okyanuslar ‘plastik çorba’ya dönüşmesin

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinden dikkat çeken itiraflar

    30 yıldır Filistin’i tanımadılar

    PEN Türkiye: Muhalif kimlikler cezalandırılıyor

    Faiz yükü artacak: ‘Sefasını sürdük, cefasını çekeceğiz’

    Hangi probiyotikten ne kadar tüketmeli?

    Yeni teklif yasalaştı: Kamudan çıkarılan doktorlar 450 gün sonunda mesleklerini yapabilecek

    Akıncı'dan '35. yıl' mesajları

    Kurtulmuş: Emri kim verdi, niye verdi?

    İstanbul Müftüsü Yılmaz: Sünnet'siz bir Kur'an ve Sünnet'siz bir Din düşünülemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaportta skandallar serisi
    Genel

    Yahudilikte kadın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistler şımardı
    Süleyman KÖSMENE

    Rebiü’l-evvel ayını müjdelemeli miyiz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Aile fertleri için, aile boyu duâ
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurlara sadık bir dava adamıydı
    Genel

    Anadolu Kültür'e operasyon: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçü kimin suçu?
    Rüstem GARZANLI

    Zübeyir Gündüzalp’in sadâkati

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.