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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için de seferberlik...

24 Haziran 2018, Pazar 08:00
Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, Yağlıkara Ailesi'nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, dün oyun oynamak için çıktığı mahallede kayboldu. Küçük Eylül'ü, arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Dün devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, köyü karış karış arayarak Eylül'ü bulmaya çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz küçük kızın izine rastlanılamadı.

Çalışmaları takip eden baba İbrahim Yağlıkara, kızının dün öğle saatinden itibaren kaybolduğunu söyleyerek, "Bisikletini otun içerisine koymuşlar kendisi yok. Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" dedi. Küçük Eylül'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile diğer yetkililer kayıp Eylül’ün bulunması için arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

'VALİ KÖYE GELDİ'

Ankara Valisi Ercan Topaca, 8 yaşındaki Eylül'ün kaybolması sonrası Uzunbeyli Mahallesine geldi.

Burada Yağlıkara Ailesinin oturduğu eve geçen Vali Topaca, baba İbrahim Yağlıkara ve yakınları ile görüştü.

Vali Topaca, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaklaşık yarım saat süren bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Topaca, "Dün başlayan arama tarama kontrol faaliyetleri devam ediyor. Bu arama faaliyetleri karadan yapıldığı gibi uçaklarla ve dronlarla havadan da yapıldı. Köyün etrafındaki yaklaşık 10 kilometrelik bir alan uçakla tarandı. Bu uçağın özelliği aşağıda bir canlı olduğu zaman kedi dahi hepsini tespit edebiliyor. Bu arama tarama faaliyeti uçağın yaptığı kontrollerde bir şey tespit edilemedi. Ancak bizim hem karadan görevli arkadaşlar, jandarma, köylüler, AFAD ekipleri, emniyet ekipleri etrafı şimdi tekrar bir daha arayacağız. Düşebileceği, gidebileceği, hangi alan varsa onlara tek tek bakacağız. Soruşturduğumuz, ifadesine başvurduğumuz, çocuğun ilk andan kaybolduğuna ana kadar bütün aşamaları tek tek bir daha gözden geçiriyoruz. En ufak bir ayrıntıyı dahi kaçırmadan yavrumuzu sağ salim bulmak için her türlü faaliyeti gösteriyoruz" dedi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

“Gören bilen varsa burada görevli askerimize her türlü bilgiyi paylaşmalarında fayda var” diyen Vali Topaca, "O bilgi bizi sonuca götürebilir. Bir özel çalışma grubu da oluşturduk. Kaybolma hadisesini bütün boyutlarıyla aydınlatacak bir ekip. Arkadaşlarımız da bu çalışmayı yürütecekler" diye konuştu.

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DHA

Etiketler: ankara, kayıp, arama çalışmaları,
Okunma Sayısı: 202
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