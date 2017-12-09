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8 yıl sürecek dünya turuna hazırlanıyor...

09 Aralık 2017, Cumartesi 16:47
Bilkent Üniversitesinde okurken gezi tutkusunun peşinden giderek yaz tatillerinde otostopla 34 ülke ile 250 kente seyahat eden Anıl Ünlü, belirlediği hedefle 8 yıl sürecek dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Anıl Ünlü, yaptığı açıklamada, Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde birinci sınıftayken gezi merakının başladığını ifade etti.

İlk gezisine 2014 yılında 57 gün süren, gezginler için ekonomik ulaşım imkanı sağlayan interrail turu ile başladığını dile getiren 25 yaşındaki Ünlü, gittiği ülkelerde çok farklı kültürler tanıdığını ve insanların hayatlarını gözlemlediğini söyledi.

Ünlü, şehirleri tanıdıkça daha çok ülkeye gitmek istediğini vurgulayarak, başta İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve İtalya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini gezdiğini aktardı.

Bu gezilere yaklaşık 3 yılını harcadığını anlatan Ünlü, "Türkiye'den çıkıp otostopla gezeceğim ülkelere gittim. Çadır kurdum ve acıktığımda çoğu zaman sütlü kahvaltı gevreği yedim. Böyle yaparak, 34 ülkeyi 2 bin 500 dolar gibi bir bütçeyle gezdim." dedi.

Dünya turuna başlıyor

Ünlü, bu yıl üniversiteden mezun olduğunu ve dünya turuna hazırlandığını ifade etti.

Yeni deneyimler yaşamak için yeniden yola çıkacağını aktaran Ünlü, "Şimdi yaklaşık 8 yıl süreceğini düşündüğüm dünya turuna hazırlanıyorum. İlk yılımda İran, Pakistan, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal'e gitmeyi düşünüyorum. Ülkeleri çok detaylı gezmek istiyorum. 8 yıl boyunca hiç durmak istemiyorum." dedi.

Ünlü, 2018'in Eylül ayında ise 5 bin 400 metre irtifadaki Everest Ana Kamp'ına tırmanmayı planladığını, bunu yapacağı için şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi.

"Geceyi tuvalette geçirdim"

Gezdiği ülkelerde yaşadığı ilginç anıları da anlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"İzlanda'da yağmurlu ve soğuk bir gecede kamp alanına geldim. Yağmur altında çadır kurmak istemiyordum. Alternatifleri ararken orada çok büyük diyebileceğim bir tuvalet gördüm. İçine girdiğimde temiz durumdaydı. Mat ve tulumumu serip tuvalette uyuma kararı aldım. Dışarıda yatmayı planlayan iki Almanı da ikna edip o geceyi onlarla tuvalette geçirdim. Farklı ülkelerde 3 gece daha başka tuvaletlerde yattım."

AA

Etiketler: gezi, dünya turu
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