80 yaşındaki kadına gözaltı

26 Ekim 2017, Perşembe 17:47
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde 23 Ekim’de kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu Uzman Çavuş Bilal Dicle’nin öldürülmesi ardından polis, Şehitlik ve Ben û Sen mahallelerine operasyon başlattı.
Helikopter ve zırhlı araçlarla süren operasyonda çok sayıda eve baskın yapıldı. En az 17 kişi gözaltına alındı. Duvar’da yer alan habere göre, gözaltına alınanlar arasında tansiyon ve şeker hastası 80 yaşındaki Saliha Baran da bulunuyor.
TEM Şube’de tutulan ve sağlık durumu kötüleşen Baran’a karakola çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği belirtildi. Baran’ın avukatı Ferhat Kılınç, gözaltı koşulları nedeniyle sağlık durumu giderek kötüleşen müvekkilinin, bir an önce ifadesi alınarak serbest bırakılması için soruşturmayı yürüten savcı ile görüşecek.
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