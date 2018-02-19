840 orman yangını 'kasten' çıkarıldı!

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Türkiye'de son 5 yılda 13 bin 644 orman yangını meydana geldi. Yangınların 840'ı kasten çıkarıldı. 6 bin 671 yangının çıkış nedeni ve failleri bulunamadı." dedi.

Türkiye'de son 5 yılda 13 bin 644 orman yangını meydana geldi. Yangınların 840'ı kasten çıkarıldı ve failleri hakkında işlem yapıldı, 6 bin 671 yangının çıkış nedeni ile failleri bulunamadı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesine yazılı yanıt verdi. Türkiye'de son 5 yıllık dönemde 13 bin 644 orman yangını meydana geldiğini belirten Eroğlu, 38 bin 909 hektar orman alanının zarar gördüğünü bildirdi. Eroğlu, yangınlarda 2 orman muhafaza memuru ve 3 yangın işçisinin öldüğünü aktardı. Orman yangınlarının 840'ının kasten çıkarıldığının tespit edildiğini vurgulayan Eroğlu, bunların failleri hakkında adli işlem yapıldığını, 6 bin 671 yangının çıkış sebebi ve faillerinin bulunamadığını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 874

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.