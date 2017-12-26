85 yaşındaki örnek bir insan...

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan "Pamuk Dede" lakaplı 85 yaşındaki Mustafa Yüksel, yazdığı şiir kitabını ve dini içerikli yazılarını dağıtarak aldığı bağışlarla camilere, okullara ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

İlerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen insanlara yararlı olmaya çalışan Pamuk Dede, kaleme aldığı yazıları insanlara dağıtıp elde ettiği geliri yine hayır yolunda harcıyor.

Alaçam'ın Soğukçam Mahallesi'nde oturan Pamuk Dede, şiirlerini ve yazılarını kilometrelerce yol katederek insanlara ulaştırıyor. Her gün sabahın ilk saatlerinde evinden çıkan Yüksel, ilçe merkezlerine ve şehir merkezine giderek şiir ve yazılarını sürücülere, esnafa, vatandaşlara dağıtıyor. Para talep etmeyen Pamuk Dede'ye dileyen bağışta bulunuyor.

Beş çocuk, 16 torun sahibi Mustafa Yüksel, Soğukçam Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşadığını, emekli aylığıyla geçindiğini söyledi.

İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyabildiğini ancak okumayı çok sevdiğini anlatan Yüksel, kalem ve kağıdını elinden bırakmadığını, duygularını şiirlere döktüğünü ifade etti.

Bir şiir kitabı bastırdığını, bunun yanı sıra dini içerikli yazılar yazdığını belirten Yüksel, şiirlerini ve yazılarını insanlara ulaştırarak elde ettiği parayla yardım yaptığını dile getirdi.

Yardım yaptığı zaman kendisini daha mutlu ve huzurlu hissettiğini ifade eden Pamuk Dede, Kur'an kurslarına, camilere, okullara, ihtiyaç sahiplerine elinden geldiği kadar yardımda bulunduğunu aktardı.