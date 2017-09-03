9. günün ağır bilançosu

Bayram tatilinin 9. gününde yurdun farklı yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. Tatilin başlamasından bu yana kazalarda ölü sayısı 89'a, yaralı sayısı ise 552'e yükseldi.

10 günlük bayram tatilinin dokuzuncu gününde Amasya, Sivas, Balıkesir, Ankara, Adana, Kastamonu, Konya, Kütahya, Aksaray, Aydın, Kars, Tokat, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Sinop, Kırıkkale ve Karaman'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 21 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. Tatilin başlamasından bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında ise ölü sayısı 89'a, yaralı sayısı 552'e yükseldi. AA

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