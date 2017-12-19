93 kayyım incelemeye alındı

Hükümet, gelen bazı şikayetler ve performans değerlendirmelerinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından çoğu DBP'nin seçimle kazandığı belediyelere atanan kayyımları incelemeye aldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AK Parti içinde yapılan toplantılarda, zaman zaman kayyım belediyelerine yönelik şikâyetlerin gündeme gelmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, bu belediyelerin performansını ölçmek için mülkiye müfettişleri gönderdi. Seçimle kazanılan ancak daha sonra çeşitli sebeplerle kayyım atanan 93 belediyeyle ilgili rapor hazırlandı. Bu çalışmanın ardından 9 kayyım belediye başkanı değiştirildi. Ayrıca bakanlık, kayyım belediyelerinin performansını arttırmak ve eksiklerini gidermek için yeni bir süreç başlattı.

'YOLSUZLUK YOK' İDDİASI

Hükümet kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

“İçişleri Bakanlığı’nın raporlarından yola çıkarak, bu belediyelere ziyaretler yapılıyor. Raporlar daha çok hizmetlere yönelik başlıklardan oluşuyor. Altyapı hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar, kayyımların yaptığı çalışmalar yer aldı. Bu aşamada yolsuzluk, usulsüzlük gibi bir saptama yok. Ancak nelere öncelik vermeleri gerektiğine ilişkin uyarılar yapılıyor. Belediyelerdeki eksiklikler, ihtiyaçlar, vatandaşların beklentilerinin yerine getirilip getirilmediği, memnuniyetlerine bakılıyor. Bir nevi performans değerlendirmesi denilebilir. Moral ve motivasyon sağlanmaya ihtiyaç olabiliyor. Vatandaşla iletişimleri zayıf olabiliyor. Bu konunun önemine vurgu yapmak için toplantılar yapılıyor.”

'9 KAYYIMYOLSUZLUK YÜZÜNDEN GÖREVDEN ALINDI'

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, kayyım atanan belediyelerle ilgili olarak yolsuzluk iddialarını gündeme getirmişti. Sonrasında yerel basında görevden alınan 9 kayyımın, müfettiş incelemelerinin ardından işine son verilmesinin sebebinin yolsuzluk olduğu ifade edilmişti.

Görevden alınan 9 kayyımın atandıkları yer ve isimleri şöyle:

Şırnak Cizre Belediyesi kayyımı Ahmet Adanur, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi kayyımı Mustafa Kılıç, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi kayyımı Mehmet Özel, Muş Malazgirt Belediyesi kayyımı Soner Kırlı, Van Muradiye Belediyesi kayyımı Fatih Çelikel, Van Bahçesaray kayyımı Serhat Karabektaş, Hakkari Çukurca Belediyesi kayyımı Mehmet Mut, Hakkari Şemdinli Belediyesi kayyımı Muhammet Fuat Türkman, Elazığ Karakoçan Belediyesi kayyımı Cemil Sarıoğlu.