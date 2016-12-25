Abant Gölü buz tuttu

Kente yaklaşık 35 kilometre uzakta bulunan, kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü Abant’ta bulunan gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi bulmasıyla buzla kaplandı.

Tabiat parkında bulunan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, buz tutan gölün üzerine çıkmanın yasak ve tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Buna rağmen bazı tatilciler, buz tutan gölün üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Gölcük’te tefekkür saati: Beyaz Rahmetin Sahibi, Müzeyyin ismiyle tecelli etti Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/golcuk-te-tefekkur-saati-beyaz-rahmetin-sahibi-muzeyyin-ismiyle-tecelli-etti_372124 AA

Okunma Sayısı: 424

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.