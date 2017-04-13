ABD askeri İncirlik'te ölü bulundu

İncirlik’te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanadına atanan Personel Çavuş Curtis J. Gardner (29), 10 Nisan Pazartesi günü ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İncirlik’te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanadına atanan Personel Çavuş Curtis J. Gardner (29), 10 Nisan Pazartesi günü üsteki odasında kendinden geçmiş halde bulundu. Ambulansla 39’uncu Tıp Grubuna nakledilen Gardner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Curtis J. Gardner’in ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 39. Hava Üssü Kanadı Komutanı John Walker, Çavuş Gardner’in kaybı için yas tuttuklarını bildirdi.

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