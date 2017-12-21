ABD özel olarak bastırmıştı, Eskişehir'de yakalandı

ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla bastırılan paralardan olduğu belirtilen bir milyon dolarlık 2 banknotu satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de, ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan paralardan olduğu belirtilen bir milyon dolarlık 2 banknotu satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sertifikalı bir milyon dolarlık 2 banknotu satmak isteyen R.E. ile İ.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında bir milyon dolarlık 2 banknot ile tarihi eser niteliğindeki mühür şeklinde materyal ele geçirildi. Banknotlar ve bu paraya ait hazırlanmış özel sertifikaların ABD Merkez Bankasınca ABD'li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği bildirildi. Banknotların incelenmek üzere Merkez Bankasına götürüldüğü öğrenildi.