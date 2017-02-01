Aç kalan geyikler şehre indi

Denizli'de kışın sert geçmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban geyikleri şehre indi.

Servergazi Mahallesi'nde, bugün saat 01.00'de, 'Başak Heykeli' olarak bilinen kavşağın bulunduğu bölgede, aç kalan yaban geyikleri yiyecek aradı. Geyikler, evlerinde oturan vatandaşların ilgisini çekti. Şehre inen geyikleri görenler o anları fotoğrafladı. Bazı vatandaşlar ise geyiklerin yiyebileceği yiyecekleri sokaktaki çeşitli noktalara bıraktı. Vatandaşların koydukları yiyeceklerle beslenen geyikler, daha sonra Başkarcı Dağı'nın bulunduğu dağlık alana döndü. DHA

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